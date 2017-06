Ladouceur réélu préfet de la MRC de Rouville

Les maires de la MRC de Rouville ont choisi à l'unanimité Jacques Ladouceur, maire de Richelieu, comme préfet. Il entame son second mandat en tant que préfet de la MRC.

La Voix de l'Est

« Je suis vraiment heureux de cette marque de confiance attribuée par mes pairs, a-t-il souligné par voie de communiqué. Sachez que je vais poursuivre mon travail sur les mandats en cours avec conviction et que je vais continuer à défendre les intérêts de notre territoire. »

La collection des matières organiques, le développement du réseau cyclable régional, la construction et la mise en place d'écocentres et l'étude d'optimisation des services en sécurité incendie font partie des dossiers d'envergure qu'il aura à traiter. La Voix de l'Est