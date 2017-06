Entente en loisirs: un impact à prévoir

« Je ne veux pas me mêler des décisions des autres villes. Je respecte les conseils municipaux et les maires. Mais je veux que les citoyens soient conscients de l'impact des décisions qui sont prises. Les citoyens des villes qui n'auront pas signé l'entente (de loisirs) ne pourront pas s'inscrire comme d'habitude en août. Et si des municipalités changent d'idée à l'automne, il sera trop tard pour revenir en arrière. Les inscriptions vont être complétées. On ne pourra pas défaire les horaires », a affirmé Pascal Bonin.

Celui-ci a voulu faire cette mise au point à la suite de la décision des municipalités de Saint-Alphonse, Roxton Pond, Warden et Sainte-Anne-de-la-Rochelle, qui ne renouvelleront pas l'entente loisirs les liant à Granby. Raison invoquée : la hausse des tarifs imposée par Granby pour les prochaines années est trop élevée. Car il est prévu que les coûts défrayés, par année et pour chaque carte loisirs émise à leurs citoyens, grimpent de 32 $ à 131 $ d'ici trois ans, de façon à ce que la facture corresponde à ce qu'il en coûte aux Granbyens.

« À 131 $, c'est utilisateur-payeur. C'est le coûtant. La Ville de Granby ne fait pas d'argent avec ça. Et la nouvelle piscine n'est même pas incluse dans l'entente. Le 131 $, c'est ce que ça coûte aux gens de Granby et à n'importe quel utilisateur », assure le maire Bonin.