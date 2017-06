Célébrer la vitalité du lac Bromont

La Voix de l'Est

« C'est important de célébrer une richesse comme le lac Bromont. Pas de doute qu'on va le fêter en grand », a lancé en entrevue Anne Joncas, présidente du conseil d'administration de l'organisme Action conservation du bassin versant du lac Bromont (ACBVLB).

Ainsi, pour une huitième année, la population a rendez-vous sur la rive du plan d'eau. Une foule d'activités nautiques seront au menu: kayak, canot, pédalo et planche à pagaie, pour ne nommer que celles-là. Les enfants auront également de quoi se dégourdir les jambes sur la terre ferme en s'en donnant à coeur joie dans des jeux gonflables.

La traditionnelle traversée du lac à la nage sera de retour. Les participants s'élanceront sur des circuits d'un ou deux kilomètres. La sécurité sera assurée par des sauveteurs, de même que par le service des incendies. Un DJ conférera une ambiance festive à cette journée toute spéciale. La cantine « Canard en fête » sera aussi de la partie pour ceux qui voudront casser la croûte.

Le volet environnemental de la célébration sera reconduit. Ainsi, une biologiste prendra place à bord d'un ponton pour faire découvrir la faune aquatique du secteur. Il sera notamment possible d'observer des castors, des loutres, des tortues ainsi qu'une foule d'oiseaux dans leur habitat naturel.

Pour de plus amples renseignements à propos de la programmation, consultez le site lacbromont.ca

Phoslock

Par ailleurs, le projet de restauration amorce la dernière ligne droite avant sa concrétisation. En effet, le conseil a approuvé lundi par voie de résolution « le plan directeur pour la conservation du lac Bromont et de le transmettre au MDDELCC [ministère de l'Environnement] pour répondre à la condition d'émission du C.A pour l'application du Phoslock. »

L'initiative consiste à déverser plusieurs tonnes de Phoslock dans le lac. Constitué d'argile et de lanthane, ce composé chimique non toxique pour l'humain s'avère la meilleure solution pour contrer l'apparition de cyanobactéries dans le lac Bromont. De plus, l'application de ce produit, prévue l'automne prochain, serait une première au Québec. Le coût de l'épandage est estimé à près de 600 000 $. La municipalité de Bromont a déjà consenti une telle enveloppe pour l'initiative environnementale à même son budget.

Des représentants de Phoslock étaient par ailleurs de passage à Bromont, mardi, pour rencontrer les gens qui pilotent le dossier à la Ville ainsi que pour l'ACBVLB, qui coordonnera l'ensemble des prochaines étapes du projet, de l'application du produit au suivi avec les fournisseurs. La biologiste granbyenne Hélène Oligny-Hébert vient d'être embauchée en ce sens par l'association. Elle assurera notamment le suivi de la qualité de l'eau durant la saison estivale et chapeautera le volet sensibilisation du public. Elle sera épaulée par un étudiant universitaire de deuxième année en biologie, Loïc Renaud-Gauthier, originaire de Bromont, a indiqué Anne Joncas. « Tout est en place. La balle est dans le camp du ministère de l'Environnement. [...] Ce devrait être la dernière fête du lac où on devra surveiller les efflorescences de cyanobactéries, a-t-elle dit. L'an prochain, on aura une belle eau claire. »