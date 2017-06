L'actualité en bref

Agrandir

Sur la photo, le nouveau CA : de gauche à droite : Marjolaine Farand, Fanny Poisson, (Hélène Paquette, présidente sortante), Me Pascale Desrosiers, Me Joannie Tardif, Steve Martin, Jean-Luc Pitre, Mélanie Gélinas, Daniel Gélinas, Jean-Luc Marcil, Geneviève Hébert et Ted Yudelson. Absents sur la photo : Vincent Harbec et François Marziali.

fournie par la CCBM