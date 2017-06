Festival de la chanson: à la recherche de bénévoles

La Voix de l'Est

Préposés au montage des sites, accompagnateurs des participants, préposés à la sécurité, préposés à l'accueil des salons, bars et restaurants... plusieurs postes sont disponibles pour la durée de l'événement, du 7 au 27 août prochain.

Si vous êtes intéressés, rendez-vous au www.ficg.qc.ca dans la section « S'impliquer au FICG » pour y remplir un formulaire d'inscription en ligne ou présentez-vous au bureau du FICG afin de le compléter sur place.

Pour plus d'informations, on contacte Roxanne Tardif au rtardif@ficg.qc.ca ou on compose le 450-375-7555, poste 40.