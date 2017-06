GE Aviation remet 20 000 $ pour le Parc des sommets

« Ça va bien pour notre campagne de financement. On aime bien les bonnes nouvelles comme celles de GE Aviation et on espère que ce nouveau don va relancer les autres entreprises de Bromont et de la région à faire de même », a indiqué Robert Désourdy, militant de la première heure pour le projet de parc.

En effet, outre l'appui du géant aéronautique, ceux qui pilotent l'initiative ont récemment pu compter sur le soutien financier de Desjardins et du Zoo de Granby, qui propose de développer les volets « recherche, éducation et interprétation » au sein de l'éventuelle aire protégée.

Rappelons que la somme globale pour acquérir le flanc sud du mont Brome, soit les monts Spruce et Bernard de même que le secteur du Val 8, s'élève à 8,25 millions, en raison des taxes de vente applicables puis de la création d'un fonds de gestion pour la protection à long terme.

À ce jour, les partenaires dans cette initiative, soit Protégeons Bromont, la Société de conservation du mont Brome, Corridor appalachien, les Amis des sentiers de Bromont et Conservation de la nature Canada, ont recueilli près de 640 000 $ en dons privés et en engagements, sur un objectif d'un million. De son côté, Bromont souhaite contribuer au projet à hauteur de 2,75 millions. Le groupe compte recevoir 3,5 millions du gouvernement provincial et un million d'Ottawa. En ce sens, une demande de subvention de 2,8 millions a été déposée par des partenaires du projet, de concert avec la Ville auprès du ministère du Tourisme. La décision de Québec est attendue d'ici octobre.

Par ailleurs, une rencontre de mobilisation et d'information, orchestrée par la Ville et les organismes impliqués dans le projet est prévue le 22 juin. L'événement sera présenté en formule 5 à 7 dans le hall d'entrée de l'aréna de Bromont. Toute la population est conviée à venir s'informer du projet.

« C'est important que les grandes entreprises et les commerces embarquent. Mais c'est avant tout un projet pour la population de la région, a rappelé M. Désourdy. Chaque dollar compte, maintenant. »