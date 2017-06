Pour une politique d'immigration à Granby

(Granby) L'aspirant conseiller municipal dans le district sept à Granby, Edgar Villamarin Bautista, souhaite que la Ville de Granby se dote d'une politique d'inclusion et d'intégration. Et il entend travailler à sa mise en place s'il est élu à l'élection municipale du 5 novembre prochain.

La Voix de l'Est

La ville a de plus en plus un caractère multiculturel, a fait valoir lundi lors d'un point de presse celui qui a lancé sa campagne électorale il y a déjà un mois. Granby, qui, selon lui, accueille des représentants de plus d'une centaine de communautés, pourrait s'inspirer de la politique qui a été adoptée à Sherbrooke.

«Ça permettrait aux immigrants de mieux participer aux activités de la ville», fait valoir ce Colombien d'origine, à Granby depuis 2004. Le candidat a aussi réitéré ses préoccupations en matière de sécurité, celle des piétons et des cyclistes, en particulier. Il entend ainsi apporter une attention particulière à l'implantation de traverses piétonnières et à l'ajout de feux piétonniers. Des améliorations doivent aussi être apportées à l'éclairage public qui, en soirée, est déficient dans certains secteurs, comme aux abords du parc Horner, selon Edgar Villamarin Bautista.

Il souhaite aussi s'attarder à l'utilisation de certains plateaux sportifs pour la pratique du baseball et du soccer, notamment le terrain de baseball Immaculée-Conception, qui, selon lui, pourrait accueillir plus de jeunes.