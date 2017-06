Tournoi de la Maison Au Diapason: la clé du succès

(Granby) Pour une deuxième année, les gens pourront faire des pieds et des mains sur les verts dans le cadre du 13 e Tournoi de golf et de footgolf au profit de la Maison Au Diapason. L'événement se déroulera simultanément le 29 août à Granby, Cowansville et Bromont.

L'an dernier, les organisateurs avaient misé sur le footgolf, un sport hybride qui jumelle soccer et golf, pour stimuler l'intérêt des participants. Une trentaine de personnes avaient alors pris le départ de cette activité en essor.

« Ce n'est pas facile d'innover dans des tournois de golf. Le footgolf amène une clientèle différente et on croit que les gens seront encore au rendez-vous cette année au Golf Les Cèdres », a indiqué Catherine Moisan, coordonnatrice des activités de financement à la Fondation Au Diapason.

La plus récente mouture de l'événement avait permis d'amasser 125 000 $. La barre a été fixée à 110 000 $ cette année, les organisateurs souhaitant accueillir 250 joueurs. En ce qui concerne les amateurs de golf, ils pourront s'élancer sur les allées du Golf Château-Bromont ou du club de golf de Cowansville. La journée se clôturera au chalet l'Entracte de Bromont, montagne d'expériences, où aura lieu un cocktail dînatoire ainsi qu'une prestation musicale du Chorus Trio.

Outre un changement de formule en soirée, le traditionnel encan silencieux fera place à une nouveauté sous forme d'un jeu sous le thème « Une clé pour gagner gros ». Au cours de la journée, les participants pourront acheter une clé USB au coût de 20 $. Le contenu de chacune d'elles sera validé lors du 5 à 7, permettant ainsi, le cas échéant, à son propriétaire de remporter une panoplie de prix.

« La beauté de travailler avec des jeunes, c'est qu'ils ont plein de nouvelles idées. Ça nous permet d'innover, de sortir de l'ordinaire pour nous démarquer », a mentionné Lucie Wiseman, directrice générale de la Maison Au Diapason.

C'est sans hésiter que Pierre R. Forand, associé chez Deloitte, a accepté la présidence d'honneur de cet événement qu'il qualifie « d'incontournable » pour la maison de soins palliatifs. « Ça fait cinq à six ans que je participe au tournoi de la Maison Au Diapason. C'est essentiel pour la survie de l'organisation qui redonne de façon exceptionnelle à la communauté. [...] Je suis déjà allé à quelques reprises faire du bénévolat là-bas avec les gens de Deloitte. J'ai constaté la qualité de l'environnement et du personnel et je peux dire que chaque dollar va au bon endroit. Alors si je peux faire en sorte d'aider la cause, tant mieux. »

Pour de plus amples renseignements à propos du tournoi ou pour vous y inscrire, consultez le site audiapason.org