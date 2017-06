Un bambin se noie dans la rivière Noire

La Voix de l'Est

« Les policiers ont vraiment tout donné (...) Quand c'est un enfant, c'est sûr que ça vient chercher n'importe qui », souligne la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole pour la Sureté du Québec (SQ).

Tout a débuté avec un appel 911 déposé à la SQ rapportant que deux frères, âgés de trois et cinq ans, avaient échappé à la vigilance des personnes qui en avaient la garde et manquaient à l'appel. Les policiers se sont rapidement rendus sur les lieux, soit à Upton dans les environs de la rue des Érables.

Ils ont alors trouvé l'un des enfants en compagnie du propriétaire du camping Wigwam, Christian­ Savoie. Ce dernier venait de trouver le jeune garçon, qui semblait perdu et désorienté, sur un des terrains du camping. L'enfant­ était seul avec son chien.

M. Savoie aurait demandé aux policiers s'ils cherchaient un enfant et ceux-ci lui ont répondu qu'ils en cherchaient plutôt deux. Quand ils ont demandé à l'enfant où était son frère, il aurait simplement­ répondu­ : « à l'eau ».

Ils se sont donc rendus en vitesse où le propriétaire du camping avait trouvé l'enfant de cinq ans. Sur place, une policière s'est empressée de retirer son équipement avant de sauter à l'eau et d'extirper de la rivière le corps inanimé du bambin de trois ans.

Avec l'aide d'une infirmière résidant au camping, les policiers ont tenté des manoeuvres de réanimation pendant de longues minutes avant l'arrivée de l'ambulance et le transport du bambin jusqu'à l'hôpital. Malheureusement, il a été déclaré mort peu de temps après son arrivée à l'hôpital Honoré-Mercier.

« Ce ne sont pas des scènes faciles. On est restés là jusqu'à ce que le corps sorte. C'est difficile de voir la famille, leur réaction. Quand on a vu le jeune homme, on était loin de se douter du drame qu'il y avait à l'autre bout », a raconté M. Savoie à TVA au lendemain de la tragédie.