Réal Pelletier, un homme «apprécié de tous»

(Saint-Armand) L'Église Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Armand- débordait en ce samedi, vers midi, alors qu'avaient lieu les funérailles de Réal Pelletier, maire de la municipalité décédé subitement le 8 juin dernier à l'âge de 52 ans. La famille, des collègues et de nombreux citoyens sont venus lui adresser un ultime au revoir.

La Voix de l'Est

« C'était un homme qui donnait à tous », témoigne Jean Pelletier, curé à l'Église Notre-Dame-de-Lourdes et maître de cérémonie des funérailles. Et manifestement, beaucoup sont venus lui rendre hommage à leur tour, puisque les bancs étaient tous comblés lors de la cérémonie. Des gens se tenaient debout à l'intérieur de l'église et d'autres ont même assisté­ à la cérémonie de l'extérieur.

La communauté de Saint-Armand s'est en effet déplacée en grand nombre pour saluer une dernière fois celui qui la dirigeait depuis 2003. « C'était un homme qui ne calculait pas son temps. Un homme charmant, et homme de sagesse », poursuit Jean Pelletier, sous le son des cloches.

Le curé, qui affirme avoir connu personnellement le défunt maire, assure qu'il était « apprécié de tous » et qu'il s'agit d'une « grosse perte pour la municipalité [de Saint-Armand] ».

« On a vu les témoignages et la présence des gens, hier et aujourd'hui », conclut-il, faisant référence aux beaux mots à l'égard de M. Pelletier qui avaient été prononcés la veille, lors de l'accueil par la famille au salon funéraire. « C'était un homme extraordinaire ».

Par respect pour les proches de Réal Pelletier, La Voix de l'Est n'a pas tenté d'obtenir des commentaires de la part des membres de la famille et de ses collègues élus municipaux­ lors des funérailles.

En sa mémoire, un don à l'Association québécoise de prévention du suicide serait apprécié par la famille. Des formulaires sont disponibles au complexe funéraire Brome-Missisquoi ou en ligne au www.aqps.info/dons/don-normal.php.