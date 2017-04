Lac Bromont: le projet Phoslock prévu cet automne

(Bromont) La réhabilitation du lac Bromont à l'aide du Phoslock aura lieu cet automne, a appris La Voix de l'Est. L'épandage de ce composé unique servant à neutraliser le phosphore dans le plan d'eau était au calendrier ce printemps, mais a dû être reporté principalement à cause de contraintes techniques.

Deux fenêtres sont possibles pour réaliser le projet de restauration : le printemps ou l'automne. « L'application [du Phoslock] doit se faire quand le lac est en dormance. Donc, avant que le phosphore soit engagé dans les plantes aquatiques. Une semaine peut faire toute la différence. Comme Phoslock a un gros projet de 1200 tonnes au Brésil, la compagnie avait peur de ne pas être en mesure de livrer dans les délais les 170 tonnes dont on avait besoin ce printemps. L'entreprise nous a demandé de repousser le projet du lac Bromont de quelques mois », a indiqué en entrevue Anne Joncas, présidente du conseil d'administration d'Action conservation du bassin versant du lac Bromont (ACBVLB), qui porte à bout de bras le projet de restauration­ depuis plus de 10 ans.

Comme bien des plages à travers la province, celle du lac Bromont a été fermée à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie en raison de la concentration élevée d'algues bleues. Des études de longue haleine menées par un groupe de recherche de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) ont démontré en 2014 le piètre bilan de santé du plan d'eau.

Le Phoslock, un composé chimique non toxique pour l'humain constitué d'argile et de lanthane, s'avère la meilleure solution pour contrer l'apparition de cyanobactéries dans le lac Bromont­. De plus, l'application de ce produit serait une première au Québec­. Le coût de l'épandage est estimé à près de 600 000 $. La municipalité de Bromont a déjà consenti une telle enveloppe pour l'initiative environnementale à même son budget.

Chargé de projets

Outre l'implication de l'ACBVLB­ et de la Ville dans le projet, le ministère de l'Environnement suit sa progression de près. Deux de ses biologistes avaient notamment fait des sorties sur le lac en septembre dernier afin d'analyser la teneur des plantes aquatiques en eau plus profonde. Une biologiste avait également assuré le suivi de la qualité de l'eau du lac durant plusieurs mois en 2016.

L'Association vient par ailleurs de lancer un appel de candidatures pour l'embauche d'un chargé de projets. Une étape cruciale dans sa réalisation, a indiqué Anne Joncas. « Je suis très contente, je dirais même soulagée, de voir que tous les morceaux du puzzle se mettent en place, a-t-elle fait valoir. Les ingrédients sont là pour que ça fonctionne, tant au niveau des ressources humaines que financières. Il y a eu quelques embûches, entre autres le décès de M. Langevin­ [ancien DG de Bromont] et le dépôt du nouveau plan d'urbanisme. Mais là, les astres sont bien alignés. »

« Sous la supervision du conseil d'administration, le chargé de projets assumera la planification, la coordination et la réalisation des différents projets et activités éducatifs visant la conservation et la réhabilitation du lac, de ses tributaires et des écosystèmes à l'échelle du bassin versant », peut-on lire dans l'offre d'emploi lancé sur la plateforme Web de l'Université­ de Sherbrooke.

« Le projet est bien en voie de se réaliser, s'est pour sa part réjouie la mairesse de Bromont, Pauline Quinlan. Il ne reste que quelques étapes pour que tout soit complètement arrimé. » En effet, l'enveloppe qui doit être consentie à l'embauche du chargé de projets devra au préalable avoir l'aval du conseil. En ce sens, un point devrait être à l'ordre du jour de la séance ordinaire de mai. De plus, le certificat d'autorisation pour l'application du Phoslock a été émis par Québec. Certaines clauses restent toutefois à remplir par la Ville pour que l'initiative­ puisse être lancée.

Pour de plus amples renseignements concernant le poste de chargé de projets, consultez le site de l'ACBVLB, lacbromont.ca.