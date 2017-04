«Il fallait arriver à ça» - Pauline Quinlan

En tant que mairesse de Bromont­, Pauline Quinlan offre un son de cloche différent, elle qui se dit en accord avec l'esprit du projet de loi fédéral. « Je pense que la question de la légalisation, il fallait arriver à ça, probablement. (...) On est très au fait que beaucoup de gens en consomment. Et c'est illégal actuellement », indique-t-elle d'entrée de jeu.

« Il va falloir que les gens se fassent entendre pour qu'on puisse offrir un cadre qui soit le plus favorable possible à la population­ canadienne. »

La mairesse de Bromont estime toutefois que l'échéancier fixé par le gouvernement Trudeau est plutôt serré, alors que plusieurs questions demeurent en suspens. « Il faut qu'on prenne le temps d'en débattre. Je pense que ça va se faire au niveau du parlement d'Ottawa. On doit mesurer l'impact sur la sécurité locale des abus qui pourraient résulter de l'adoption de cette loi », affirme M me Quinlan.

Légaliser la marijuana permettra aux policiers de se concentrer sur d'autres crimes à combattre, croit Josef Hüsler. Le maire de Farnham estime cependant que le gouvernement fédéral procède trop rapidement et que des analyses plus en profondeur sont nécessaires pour bien préparer la population aux conséquences de la production et de la vente libre de cette drogue.

« Le premier ministre Trudeau a lancé cette idée et il veut tenir sa promesse. Cependant, il va trop vite. Il y a beaucoup de choses qui doivent être étudiées pour que ça se passe bien. C'est un sujet très complexe. Il prend tout ça trop à la légère », estime M. Hüsler.

Parmi les réflexions à faire, M. Hüsler aimerait que les autorités fédérales continuent d'observer les États du Colorado et de l'Oregon où la possession et la production de la marijuana sont autorisées. « On entend dire qu'il y a des hausses des accidents de la route liés à des conducteurs qui sont intoxiqués. Il faut être prêts à ça. Est-ce que nos policiers sont capables de faire des tests sur les conducteurs ? Est-ce que nos lois vont être aussi sévères que pour les personnes qui conduisent en état d'ébriété ? On doit parler de tout ça avant de dire oui à la marijuana ici. »

Les effets sur la santé des gens doivent aussi être pris en compte, souligne M. Hüsler. « Il y a des gens qui en consomment depuis 20, 25, 30 ans. Ils sont dépendants de cette drogue. Comment est-ce que ça affecte leur santé ? Il y a des coûts à tout ça. »

C'est sans compter l'impact qu'aura la légalisation de la marijuana sur les jeunes, indique le maire. « On n'aimerait pas que nos jeunes tombent là-dedans. Mais ça va être disponible. Qu'est-ce qu'on va faire pour bien les sensibiliser des risques et des dangers ? Est-ce que les commissions scolaires et les écoles vont leur en parler pour qu'ils soient bien informés­ ? On ne le sait pas. »