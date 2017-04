Ayant lui-même lutté contre des problèmes de consommation de drogue et d'alcool, Pascal Bonin reconnaît être piqué au vif par l'initiative d'Ottawa.

« On a de la misère à investir dans les centres de désintoxication. Et au lieu de leur donner plus d'argent, on banalise une dépendance. Pour moi, c'est un non-sens. C'est complètement ridicule », affirme le premier magistrat de Granby.

« Une dépendance, ce n'est pas récréatif. Ça fait en sorte que toute ta vie tourne autour de ça », ajoute-t-il.

Bien que le projet de loi déposé par les libéraux prévoie un âge de minimal de 18 ans pour la consommation de la marijuana, le maire Bonin craint de graves conséquences chez les adolescents.

« Croyez-vous vraiment que les jeunes de 15-16 ne se tiennent pas avec ceux de 18 ans ? Penser qu'ils n'auront pas accès à du pot, c'est se mettre la tête dans le sable (...) On va se retrouver avec une jeunesse qui foire sur le divan... »

« Désolé de ne pas jouer au politicien cool, mais ce n'est pas le genre de message que je veux envoyer à nos jeunes. »

Le député de Granby, François Bonnardel, abonde dans le même sens. « Je pense que le gouvernement Trudeau a sous-estimé les conséquences de cette décision-là. (...) Il faut aller voir dans les écoles pour comprendre ce qui se passe. (La drogue), c'est un véritable fléau », affirme le caquiste.

Pour sa part, le maire de Cowansville, Arthur Fauteux, souligne que plusieurs études tendent à démontrer les impacts négatifs de la consommation de drogue sur le cerveau, principalement chez les jeunes.

« Moi, j'ai travaillé dans le milieu correctionnel. Il y a 40 ans, la schizophrénie, on ne voyait pas ça avant 38 ou 40 ans. Et maintenant, on a ça dès 12 ou 13 ans », regrette M. Fauteux.

Pascal Bonin entrevoit également des risques pour l'ensemble de la population. Il émet notamment certains doutes quant à l'efficacité des techniques visant à détecter la conduite automobile sous l'effet de la drogue.

« Je sais que la sécurité est un enjeu très important pour les citoyens de Granby. Et je pense qu'on a pris les moyens pour rendre la ville très sécuritaire. Et là, on se retrouve avec ce problème-là... »

« Comme de la mauvaise herbe »