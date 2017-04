Stukely-Sud mise à l'amende

En outre, il est depuis peu à l'emploi d'Excavation Normand Jeanson Inc., une information que La Voix de l'Est a validée jeudi. Il n'a toutefois pas donné suite au message laissé à son attention à son nouveau lieu de travail.

Rappelons cependant qu'en août 2016, la municipalité a engagé un ingénieur pour superviser les travaux, qui ont été exécutés par le plus bas soumissionnaire, Excavation Normand Jeanson Inc.

Une plainte logée à l'OIQ le 14 juin 2016 est à l'origine de l'enquête amorcée par son Service de surveillance de la pratique illégale. Dès que certains éléments sont portés à sa connaissance, l'Ordre dispose d'un an pour enquêter et, s'il constate qu'il y a eu contravention à la loi, émettre des constats d'infraction.

Si la municipalité et ses employés sont trouvés coupables, ils encourent des amendes minimales totalisant 22 500 $, soit 15 000 $ pour la municipalité, 3000 $ pour M me Tremblay et 4500 $ pour M. Long, peut-on lire sur les constats.

Cinq chefs visent directement la municipalité, pour avoir préparé, en octobre 2015 et en avril 2016, des devis dans le cadre d'appels d'offres pour des travaux de réfection sur différentes routes et pour avoir « sciemment » amené ses employés à préparer de tels devis alors qu'ils n'étaient pas membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec­. On reproche aussi à Stukely-­Sud, pour la période du 4 au

Un total de dix constats d'infraction ont été déposés à la division pénale du palais de justice de Granby. Les documents rédigés par l'enquêteur Jean Dubé, dont La Voix de l'Est a obtenu copie, concernent à la fois Stukely-Sud, la directrice générale Louisette Tremblay et l'ex-responsable des infrastructures municipales Kevin Long, à qui l'on reproche d'avoir posé des actes réservés par la Loi sur les ingénieurs et le Code des professions du Québec.

Malgré un délai prévu de 60 jours, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) n'a toujours pas fini d'étudier une plainte formulée contre la municipalité concernant le contrat de réfection des chemins octroyé au printemps 2016.

En comparant les factures et les rapports quotidiens des travaux avec la soumission initiale de Normand Jeanson Excavation inc., le citoyen Patrick Binckly avait relevé d'importantes disparités entre les types et les quantités de matériaux, de même que la machinerie utilisée pour réaliser l'ouvrage, en plus de voir un taux horaire facturé et non prévu à l'appel d'offres pour l'opération de ladite machinerie, ce qui avait mené à des dépassements de coûts de l'ordre de 25 %. En laissant aller de tels dépassements de coûts sans les avoir préalablement autorisés, la municipalité contrevenait aussi à sa politique de gestion contractuelle, alléguait le Diligent, qui note également que le travail effectué par l'ingénieur, embauché en août 2016 à la suite d'une visite de l'OIQ, n'est pas documenté.

Le président de Normand Jeanson Excavation inc. avait pour sa part rejeté les allégations de dépassements de coûts injustifiés. En décembre, Michaël Jeanson avait indiqué à La Voix de l'Est que l'appel d'offres n'avait pas spécifié le temps d'opération, ce qui expliquait les montants facturés, et que les changements de matériaux ont été imposés à la suite de l'arrivée de l'ingénieur sur le chantier.