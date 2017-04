Écolo-Vélo du Coeur roule pour une 10e saison

Karine Blanchard

La Voix de l'Est La Voix de l'Est

(Granby) Dix ans, ça se fête en grand. Écolo-Vélo du Coeur de Granby a décidé d'en offrir plus à ses clients en vendant désormais des vélos neufs et électriques. Ces bicyclettes s'ajoutent à celles qui sont récupérées et à qui ils donnent une deuxième vie.