Opération Enfant Soleil: plus de 15 000$ pour le CHG

« Aujourd'hui, on se sent comme le père Noël. On vide les coffres du téléthon précédent pour mieux les remplir », a lancé en point de presse Josée Lavigueur, qui animera pour une treizième année le traditionnel marathon télévisuel au profit des enfants malades.

De son côté, Stéphanie Paquet, coordonnatrice aux communications pour Opération Enfant Soleil, a souligné le « très fort » attachement de la population envers l'organisation. « C'est la cause chouchou des Québécois, a-t-elle fait valoir. On en est très fiers. On est numéro un dans leur coeur et on veut le rester. » À ce jour, plus de 10,5 M $ ont été octroyés par l'organisme sans but lucratif aux établissements de soins de santé estriens. Notons qu'un comité indépendant analyse les demandes des hôpitaux.

Depuis 2002, le Centre hospitalier de Granby (CHG) a reçu 265 871 $. L'an dernier, le montant alloué au CHG par Opération Enfant Soleil, soit près de 21 000 $, avait servi à acheter une table de réanimation pour les poupons. Les 15 583 $ consentis pour 2017 permettront de remettre à niveau des équipements de soins pédiatriques en remplaçant deux des quatre moniteurs cardio-respiratoires du département de néonatalité.

Une cause aux multiples visages

Année après année, des enfants de la région prennent le flambeau afin de devenir les porte-étendards de la cause. Pour 2017, William Bernard, 6 ans, sera l'Enfant Soleil de l'Estrie. Le jeune est atteint du syndrome de Barth, une maladie génétique rare aux nombreuses facettes. En fait, il serait le seul au Québec à en être affligé. Cette affection engendre une foule de problèmes de santé chez le garçon : notamment une scoliose, l'affaiblissement de son système immunitaire, de l'épilepsie, de l'hypoglycémie, de l'apnée du sommeil ainsi que des retards de croissance.

Pour Louis-Georges Girard, le traditionnel téléthon, qui sera diffusé le 4 juin de 7 h à 22 h sur les ondes de TVA, sera l'occasion de donner un second souffle aux proches de « jeunes battants » comme William. « Ça fait 10 ans que je suis à Opération Enfant Soleil, a indiqué le comédien, qui se transforme pour l'occasion en animateur. Quelque part, c'est une malchance qui s'est transformée en chance. J'ai eu un enfant qui a été hospitalisé durant un bon bout de temps. Il a eu de bons soins qui lui ont sauvé la vie. Je veux remettre à la société ce que j'ai eu de façon si extraordinaire. En même temps, avec l'âge qui avance, j'ai un rôle un peu spécial durant le téléthon. Je sers un peu de grand-père pour les enfants malades. Et beaucoup de parents viennent me voir dans la loge. Je leur parle, mais surtout, je les écoute. »

Outre les dons en argent, la population de la région pourra contribuer de nombreuses façons à la cause d'Opération Enfant Soleil. Entre autres, le bureau de Remax Granby, partenaire de longue date de la collecte de fonds, recueille en ce moment des articles provenant de citoyens afin de tenir une vente-débarras le 13 mai, sur le site de la succursale rue Principale.