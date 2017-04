Nature et biodiversité s'exposent

(Granby) Des parapluies peints aux couleurs éclatantes de la faune et la flore accompagnées de guirlandes de pluie en mettent plein la vue, ces jours-ci, aux clients et employés du Carrefour de la coopération de Granby. Des poubelles transformées en jardinières de plantes médicinales complètent l'aménagement.

La nature et sa biodiversité sont au coeur de la nouvelle oeuvre artistique et collective Née du soleil, de la pluie et de la terre exposée à l'Atrium depuis dimanche. « On ne peut pas entrer sans dire wow ! On va être impressionnés un bout de temps », lance Serge Laflamme, directeur général de la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska.

Tout en voulant conscientiser les spectateurs à la beauté de la nature et à la nécessité de la protéger, le projet constitue une façon de soutenir et de partager les valeurs de coopération de la caisse en collaborant à une oeuvre collective, mentionne M. Laflamme.

Et peu importe à quel étage se trouvent les clients et employés de la caisse, ils peuvent l'observer.

« Dans le monde entier présentement, il y a des installations de parapluies, explique Francine Charland, directrice de l'Atelier 19 et maître d'oeuvre du projet. On s'est demandé comment, à notre échelle, on peut faire la différence. »

La création colorée marque le résultat d'un travail de longue haleine. Depuis novembre dernier, les membres créateurs de l'Atelier 19, quelque 150 employés de la caisse de Granby-Haute-Yamaska, 70 élèves de l'école secondaire l'Envolée et l'enseignante Christiane Perron et ses élèves ont mis la main à la pâte.

Et ses auteurs ont fait preuve de beaucoup d'imagination. Quatre poubelles ont été récupérées et transformées en jardinières dans lesquelles poussent des plantes aromatiques et médicinales. Une fiche explicative, présentant leurs vertus thérapeutiques, les accompagnent, permettant de parfaire ses connaissances sur le sujet. Deux bancs ont également eu droit à une cure de rajeunissement alors que les artistes les ont transformés en mosaïque. Ceux-ci font partie du mobilier où les clients peuvent s'asseoir.

L'oeuvre collective, qui sera présentée jusqu'au 28 octobre, est la troisième à être exposée au Carrefour de la coopération. Des arbres de vie avaient pris place sur la passerelle la première année alors que l'Atrium accueillait des abeilles et des ruches l'an passé.