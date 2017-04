Une nouvelle oeuvre au Carrefour de la coopération

(Granby) L'Atrium du Carrefour de la coopération de Granby expose une toute nouvelle oeuvre en collaboration avec l'Atelier 19. «Née du soleil, de la pluie et de la terre» met en valeur la nature et la biodiversité.

Des employés de la caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, des élèves de l'école secondaire l'Envolée et des membres créateurs de l'Atelier 19 ont travaillé pendant plusieurs mois pour créer l'oeuvre artistique et collective exposée à l'Atrium depuis dimanche.

Des parapluies ont été peints aux couleurs de la faune et de la flore et sont suspendus au centre de la vaste pièce. Des bancs de parc ont été récupérés et transformés en mosaïque. Des poubelles ont trouvé une nouvelle vie. Elles ont été transformées en jardinières où poussent des plantes médicinales et viennent compléter l'aménagement.

Plus de détails dans La Voix de l'Est de mercredi.