Tournoi du maire de Bromont: un clin d'oeil à la montagne

Alors que la mairesse de Bromont, Pauline Quinlan entame la dernière ligne droite avant son retrait de la vie politique, elle a tenu à faire un petit clin d'oeil au directeur général du Golf Château-Bromont. «Ce sera le dernier tournoi que je présiderai. C'est avec grand bonheur que je continuerai à appuyer la Fondation. Et je veux dire à Martin Ducharme que, d'ici quelques mois, j'aurai peut-être le temps de suivre des cours de golf», a-t-elle lancé en point de presse pour détendre l'atmosphère.

En fait, la formule du tournoi de golf de la Fondation du maire de Bromont a connu un franc succès l'an dernier. Ainsi, 104 golfeurs, 27 cyclistes et six cavaliers avaient répondu à l'appel. Depuis son lancement en 2009, le tournoi, organisé depuis 2010 en collaboration avec Gens d'affaires de Bromont (GAB), a permis de recueillir plus de 155 000$. En 2016, 14 500$ ont été amassés. Cet argent est ensuite injecté dans la communauté. Notamment pour des besoins en santé, en éducation auprès des jeunes, puis en épaulant des artistes qui souhaitent mettre sur pied un événement culturel.

Comme les gens d'affaires de la région sont sollicités de toute part pour des tournois de golf, l'équipe de la Fondation a monté la barre d'un cran pour se démarquer à nouveau. En plus des 144 départs de golf et des deux circuits de vélo (50 km et 75 km), les organisateurs proposent ainsi aux amateurs de marche en sentier une randonnée de 9 km, afin de rallier les sommets des monts Horizon et Bernard. Un pique-nique est au menu en pleine nature afin de prendre une pause durant ce circuit qui devrait s'échelonner durant quatre heures. Les renseignements sont disponibles sur le site de la municipalité (bromont.net), ainsi que sur celui de GAB.

Tous les détails dans La Voix de l'Est mercredi