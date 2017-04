Cochon vietnamien abattu: les messages de sympathie affluent

La Voix de l'Est

Une femme a contacté La Voix de l'Est car elle était à la recherche d'une famille d'accueil pour son cochon vietnamien âgé d'un an, et souhaitait l'offrir au couple. « Ceci pourrait peut-être une situation gagnant-gagnant », a-t-elle écrit.

Étudiant et candidat à la maîtrise en administration des affaires, Philippe Beauregard affirme toutefois qu'il ne dispose pas d'assez de temps pour élever à nouveau un cochon. Du moins pour le moment. Non seulement Piggy était leur animal de compagnie, mais il était aussi la mascotte du Potager Mont Rouge Halte Gourmande que possèdent M. Beauregard et sa soeur Marie-Pier Lussier.

Piggy abattu

Piggy, âgé d'un an et demi, avait réussi à sortir de son enclos et s'était retrouvé sur un terrain du chemin de la Montagne à Rougemont. Les policiers ont été appelés à intervenir. Ils ont ensuite demandé l'assistance des agents de la Faune qui ont abattu l'animal. La bête, un animal de compagnie, a été confondue­ avec un sanglier.

La médiatisation de la nouvelle a suscité bon nombre de réactions. Sur les médias sociaux, les internautes n'ont pas caché leur tristesse et ont été nombreux à offrir leurs sympathies aux propriétaires de la bête. Certains ont qualifié de « geste gratuit » l'abattage de l'animal qui ne démontrait pas d'agressivité, selon les témoins de la scène. D'autres se demandent pourquoi les agents n'ont pas opté pour un tranquillisant plutôt que de mettre fin aux jours de l'animal.

Les maîtres de Piggy se remettent peu à peu de leurs émotions. Ils ont reçu plusieurs messages et le téléphone n'a pas dérougi à la suite de l'annonce de la mort de leur animal de compagnie, qui était élevé comme un chien.

Plainte en déontologie ?

À la suite du décès de Piggy, M. Beauregard s'est rendu au poste de police vendredi pour obtenir des explications. Celui qui affirme s'être senti ni le bienvenu ni écouté ce jour-là a fait savoir qu'il songe à déposer une plainte en déontologie. « Il y a eu abus de pouvoir », dénonce-t-il.

Il est d'avis que la façon de faire devrait être revue pour éviter que pareil événement se reproduise. « La tuer était la pire décision », estime M. Beauregard.

Sa consolation, s'il en est une : son cochon vietnamien est probablement celui qui s'est fait flatter le plus. « Je suis sûr qu'elle a eu une belle vie », dit-il.