Record de chaleur dans la région

(Granby) La chaleur et le beau temps se sont fait désirer ces derniers temps au Québec. La région a été récompensée lundi par un soleil radieux et un flamboyant 26° Celsius, qui marque un nouveau sommet.

Le record précédent aurait été atteint le 10 avril 1945 avec 25,6° Celsius, selon les données recueillies à l'époque par la station de Lac-Brome. La station de Granby ne fonctionnait pas à ce moment-là, mais tout porte à croire que la donnée­ était la même.

« C'est quand même très local. Je regarde d'autres villes autour comme Sherbrooke, et elles n'ont pas atteint leur record, rapporte Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada. La vague de chaleur était beaucoup plus importante en 1945. Et ça allait plus loin - jusqu'à La Tuque. Les gens de votre région n'ont pas tout faux en s'imaginant qu'ils ont eu une journée très chaude. »

N'espérez pas de vague de chaleur cette semaine, par contre. Le mercure­ montera moins haut mardi.

C'est parti pour le golf

Le club de golf Les Cèdres, à Granby, a profité du beau temps pour ouvrir un premier parcours aux golfeurs.

« Le terrain d'exercice est ouvert depuis un certain temps, mais le premier parcours est ouvert depuis 11 h lundi, indique en entrevue Kimberly Nadeau, gestionnaire du club de golf. Beaucoup de gens sont au rendez-vous et ils ont le sourire aux lèvres. Je pense que tout le monde est content de commencer sa saison. »

Le terrain d'exercice a été ouvert plus tôt cette année, mais a dû être fermé avec la tempête des 14 et 15 mars. Le ski de fond est redevenu roi jusqu'à ce que la neige fonde à nouveau, raconte Mme Nadeau.

Le parcours Les Cèdres demeurera ouvert jusqu'à la fin de la saison du golf, assure-t-elle. Quant aux deux autres parcours, on espère les ouvrir bientôt.

Ce club de golf est le premier dans la région à accueillir les golfeurs cette année.

Plus tard pour les autres

Le club de golf de Waterloo, qui prévoyait ouvrir vendredi dernier, a été contraint de reporter l'échéancier d'une semaine en raison de la pluie. Le 14 avril, le propriétaire, Joslin Coderre, y recevra ses premiers clients.

Au club Granby Saint-Paul, également propriété de M. Coderre, on prévoit une ouverture dans une dizaine de jours. « On a enlevé les toiles et les verts sont impeccables­ », signale-t-il.

Le Royal Bromont a inscrit pour sa part la date du 21 avril à son agenda.

Les prévisions sont similaires pour le Golf Château-Bromont. « On est en train de regarder ça de très près, indique le DG, Martin Ducharme. On s'enligne autour du 21 avril si la température le permet. On aurait aimé ouvrir avant, mais on n'a pas reçu nos nouvelles voiturettes. Pas beaucoup de nos clients jouent à pied ; 95 % jouent en voiturettes. On aura des voiturettes ultramodernes avec GPS et écran HD. La clientèle s'attend à ce qu'on les ait dès l'ouverture. »

La dernière semaine d'avril semble généralisée ailleurs en région pour l'ouverture des parcours.

Skier en shorts

Skieurs et planchistes ont également pu profiter lundi de la chaleur et du soleil. À Bromont, montagne d'expériences, l'achalandage n'était pas important, mais les clients avaient un sourire collé au visage.

« Dimanche, il y avait une ambiance festive. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde, remarque le président de la station de ski, Charles Désourdy. Les conditions de ski de printemps sont très difficiles, comme la poudreuse. Les gens ont chaud et ils arrivent fatigués en bas. Mais ils se paient la traite ! »

Soleil oblige, la crème solaire et les lunettes fumées faisaient partie de l'équipement de base. Certains ont opté pour des shorts et d'autres en ont profité pour retirer leur chandail.

La station de ski de Bromont et Mont Sutton demeureront ouvertes jusqu'au jour de Pâques. On promet des festivités.