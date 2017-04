Un difficile parcours du combattant

Le pharmacien de Saint-Liboire qui fournit M. Curleyhead en méthadone n'avait pas été payé depuis trois mois. Las de payer de sa poche le traitement de substitution permettant au jeune homme de la réserve d'Akwasesne de se défaire de sa dépendance aux opioïdes, Nicolas Borri a indiqué au Centre l'Envolée, où celui-ci est soigné, qu'il cesserait d'offrir le médicament sous peu si son dû ne lui était pas payé.

« Je ne peux pas me permettre de travailler à perte pendant des mois », déplorait le pharmacien, qui tentait depuis quelques semaines de trouver une solution au problème, sans succès. Déjà, depuis mars, il avait cessé de facturer l'honoraire fixe qui accompagne généralement le prix coûtant du médicament que rembourse l'État, histoire d'alléger le montant réclamé.

Au fil du temps, ses communications avec la réserve autochtone d'Akwesasne, responsable de payer pour la méthadone de M. Curleyhead­, se sont espacées au point d'être devenues inexistantes. « Ça fait un mois que je sors mon plus bel anglais, mais personne là-bas ne peut me dire ce que la communauté va payer, ce qu'elle ne paiera pas, déplorait le pharmacien. Ils avaient payé un certain montant l'an dernier et m'ont dit que c'était plafonné. Maintenant, on ne me répond plus du tout, et j'accumule les factures. »

Borri a tâté le terrain auprès de Santé Canada dans l'espoir de trouver une solution provisoire, mais le champ d'action de celle-ci semblait au départ limité. « On m'a dit qu'on ne peut pas payer (à la place de) la communauté ni la forcer à le faire, souligne-t-il. Le fédéral est de bonne foi, mais il n'est d'aucune aide. »

« On dirait que tout le monde se lance la balle », a laissé ensuite tomber­ le pharmacien.

Le directeur général du Centre l'Envolée, Nicolas Bédard, ne savait plus lui non plus à quel saint se vouer. « C'est le jour de la marmotte, illustre-t-il. On vient de régler un problème (NDLR : le paiement de la cure), et on en a un autre qui arrive. C'est toujours, toujours (compliqué­), c'est incroyable ! »

Le gestionnaire a tenté d'inscrire M. Curlyhead au régime public d'assurance-maladie du Québec (RAMQ), qui a refusé le pensionnaire en raison de ses origines autochtones. « Santé Canada estime qu'elle n'est pas responsable, que ça revient à la réserve d'Akwasesne, la seule au Canada qui gère elle-même son régime d'assurance médicaments. Mais on ne sait pas pourquoi, il ne se passe rien là-bas. Tout le monde met l'épaule à la roue, sauf eux. » Selon M. Bédard, il en coûte environ 7 $ par jour pour fournir sa méthadone à M. Curleyhead.

Retard

Philippe Moutquin, analyste chez Santé Canada, croyait pour sa part le dossier clos depuis quelques semaines. « On a déjà communiqué avec la réserve à plusieurs reprises. Je croyais que c'était réglé », a-t-il indiqué à La Voix de l'Est, confirmant que M. Borri n'avait pas été payé depuis novembre pour le traitement­ de M. Curleyhead.

Il semblerait que plusieurs erreurs dans la facturation de la méthadone auraient pu occasionner des délais dans le paiement, indique l'analyste. « Ils vont finir par lui envoyer un chèque, mais on ne sait pas quand...» , a-t-il fait savoir.

Quelques heures après les appels de La Voix de l'Est, Santé Canada et des représentants de la réserve d'Akwasesne ont pris contact avec le pharmacien et se sont entendus pour des modalités de remboursement. M. Borri pourrait toucher son argent d'ici deux à trois semaines.

«Depuis que Santé Canada a été mis au courant du problème éventuel d'accès à la méthadone de M. Curleyhead, le ministère a entrepris les démarches auprès de la communauté, ainsi qu'auprès du pharmacien, afin d'assurer l'accès aux médicaments nécessaires à la thérapie», a indiqué par voie de communiqué Geneviève Lapierre, conseillère en communication au ministère.

«Suite à ces discussions, Santé Canada s'est assuré que la médication­ ne soit pas interrompue.»