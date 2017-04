L'actualité régionale en bref

La Voix de l'Est Le Trottibus débarque à l'école Saint-Jean

Depuis lundi, les élèves de l'école Saint-Jean peuvent se rendre à l'école à pied de façon amusante ! Le Trottibus vient en effet de faire son arrivée à l'établissement d'enseignement, beau temps, mauvais temps. Deux circuits permettent aux écoliers de se rendre à bon port en toute sécurité. Les départs ont lieu au coin des rues Dubé et de l'Émeraude, puis à l'intersection des rues Babin et Savage. Une quinzaine d'enfants composent chaque groupe, qui est accompagné de parents, de bénévoles et même d'élèves de 5e et de 6e année. À Granby, le Trottibus est déjà déployé dans les écoles de l'Assomption, Sainte-Famille et du Phénix (pavillons Sainte-Marie et Saint-Eugène), entre autres. Marie-Ève Martel

Éric Breton ne briguera pas la mairie de Bromont

En novembre dernier, à un an des élections municipales, le promoteur immobilier Éric Breton avait indiqué à La Voix de l'Est être en réflexion concernant son intérêt à se porter candidat à la mairie de Bromont. « Il y a quelques groupes qui m'ont approché pour que je me présente [à la mairie]. En ce moment, mon assiette est pleine avec d'autres préoccupations. Mais oui, j'ai de l'intérêt, avait-il confié. J'aime la politique, j'aime Bromont. » Il a finalement décidé de mettre le projet sur la glace. « Mon plan est remis de quatre ans. Ma vie professionnelle et familiale est très "demandante" actuellement », a-t-il indiqué, lundi. Jean-François Guillet

Les sentiers du parc Barré seront asphaltés

Les sentiers du parc Barré, situé rue Fréchette à Granby, seront asphaltés cet été pour permettre notamment la pratique du patin à roues alignées. Un contrat a récemment été accordé à cet effet à l'entreprise Sintra de Saint-Alphonse-de-Granby, au montant de 32 671 $. Trois soumissions ont été reçues. Sintra a déposé l'offre la plus basse. Selon le directeur des travaux publics de la Ville, François Méthot-Borduas, cela répond à une demande des résidants du secteur. L'asphaltage des sentiers, actuellement en gravier, permettra en outre au bout du compte de diminuer le budget d'entretien de l'endroit. Des travaux de préparation du site devront d'abord être réalisés, si bien que l'opération d'asphaltage, elle, pourrait n'être réalisée qu'en août. Marie-France Létourneau

Conférence de François Saillant

Dans le cadre de ses activités de réflexion collective, qu'il organise depuis déjà trois ans, le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) recevra le conférencier François Saillant le 27 avril prochain en après-midi. Celui qui a oeuvré à titre de coordonnateur du FRAPRU pendant plus de 35 ans avant de prendre sa retraite tout récemment entretiendra le public des différentes luttes menées au fil des années sur la question du logement, des droits des locataires et des propriétaires et leur évolution, de même que de diverses initiatives relatives à cette thématique et leurs conséquences sur la société québécoise. L'événement, qui permettra des échanges collectifs et en sous-groupes, se déroulera de 13 h à 16 h 30 à la Caisse populaire Desjardins de Granby, rue Principale. Les frais d'inscription sont de 40 $ par personne, incluant collation et café. Il faut réserver sa place en remplissant le formulaire d'inscription à www.gasph-y.net ou en contactant le GASP au 450-378-0990. Les profits amassés lors de l'activité serviront à financer l'organisme qui soutient depuis 14 ans le développement d'outils et de stratégies visant à améliorer les conditions de vie des personnes appauvries et exclues socialement. La Voix de l'Est

L'information régionale, qu'ossa donne?

La section montérégienne de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) tiendra le 6 mai, dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de presse, une journée d'échanges et de réflexion sous le thème « L'information régionale, qu'ossa donne ? ». L'événement aura lieu de 14 h à 18 h au centre communautaire de Saint-Bruno (53, chemin de la Rabastalière Est). Le forum sera animé par Mc Gilles. Un premier panel regroupera Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle (PLC), Nathalie Roy, députée de Montarville (CAQ), Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et Martin Murray, maire de Saint-Bruno. Le groupe discutera de la perception du rôle du journaliste dans un contexte politique. Les échanges seront dirigés par Lise Millette, journaliste et ex-présidente de la FPJQ. La seconde table ronde sera animée par l'actuel président de la FPJQ, Stéphane Giroux. Il sera question de la relation de proximité entre les journalistes et leurs sources de renseignements hors des grands centres. Marc-François Bernier, professeur titulaire au département de communication de l'Université d'Ottawa, spécialisé en éthique et déontologie du journalisme, Marc Gendron, directeur de l'information au quotidien La Voix de l'Est, Philippe Clair, propriétaire et éditeur de l'hebdomadaire Les Versants puis Jean-Luc Lorry, journaliste au Courrier de Saint-Hyacinthe, prendront alors la parole. Une période de questions du public suivra. Une allocution du secrétaire général du Conseil de Presse du Québec, Guy Amyot, ainsi que du réseautage viendront clore l'après-midi. Les membres de la FPJQ devront débourser 10 $ (5 $ pour étudiants) pour participer à l'activité. Les non-membres devront payer 15 $ (10 $ étudiants). Pour réserver, communiquez avec Leslie Humblot au 514-522-6142. La Voix de l'Est

Résidence St-Charles : les employés s'entendent

La trentaine d'employés de la Résidence Saint-Charles, un centre d'hébergement privé de Granby, auront une nouvelle convention collective jusqu'au 31 mars 2018. Elle a été adoptée le 4 avril en assemblée générale. La précédente était échue depuis décembre 2014. La nouvelle entente de travail permet aux salariés d'obtenir de nouveaux congés et d'en améliorer d'autres. Ils bénéficieront d'une quatrième semaine de vacances après huit ans de service et d'une cinquième après 10 ans. La Voix de l'Est

Soirée-bénéfice pour le Corridor appalachien