Les fondations en bref

La Voix de l'Est

Gregory Charles était de passage au Palace de Granby, ce week-end, afin d'appuyer la Fondation Alzheimer. C'est devant une salle comble que l'artiste et ses musiciens ont démontré l'étendue de leur talent. Le spectacle a permis d'amasser 50 000 $ pour la cause. La Voix de l'Est