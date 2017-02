Opération Ordo: drogue, argent et armes à feu saisis

L'opération policière Ordo, menée par l'Escouade régionale mixte Granby mercredi, a permis de saisir pas moins de 40 000 comprimés de méthamphétamine, une dizaine de kilos de cannabis en vrac, plus de 50 000 $ et des armes à feu. Ces saisies s'ajoutent aux 14 arrestations réalisées par les policiers pour mettre fin aux activités d'un réseau de trafiquants de drogue.

Les policiers ont réalisé 11 perquisitions dans des résidences et dans cinq véhicules à Granby, Cowansville, Saint-Paul-d'Abbotsford, Saint-Alphonse-de-Granby et Saint-Paul-Île-aux-Noix, mercredi. Un kilo de haschisch, quatre armes à feu et 200 grammes de cocaïne ont été également saisis, a indiqué l'ERM Granby, qui a dévoilé le bilan de son opération jeudi.

Plus de 700 plants de cannabis ont été saisis dans une serre hydroponique sophistiquée qui a été démantelée du côté de Saint-Paul-Île-aux-Noix.

Rappelons que la frappe policière avait pour objectif de stopper un réseau de producteurs et de trafiquants de drogue qui opérait en Estrie et qui avait même des ramifications en Montérégie. Il contrôlait les territoires de Cowansville, de Granby et ceux de villes voisines, selon les policiers. Ces derniers sont d'avis que le réseau, relié aux motards criminalisés, a voulu prendre la relève des présumés trafiquants arrêtés en juin dernier lors de l'opération Muraille.

Parmi les 14 personnes arrêtées lors de l'opération Ordo, quatre d'entre elles, soit Karl Laliberté, Frédéric Corriveau, Jasmin Lemire et Marc-André Bouchard-Venne, ont été formellement accusées en lien avec leur implication présumée dans le réseau.