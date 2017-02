Waterloo en bref

Les élus ont accordé un contrat de 8623,13 $ à la firme-conseil St-Georges Structures et Génie civil de Sherbrooke pour la tenue d'une étude sur le contrôle de l'érosion et la gestion des sédiments du lac Waterloo. À travers cet exercice, la Ville souhaite connaître les causes du rejet de sédiments à la plage municipale.

Pour alléger la tâche du service d'urbanisme, la Ville vient de créer un poste d'aménagiste, qu'elle a confié à Stéphanie Morin.

Depuis mai 2014, Mme Morin agissait à titre de directrice de Tourisme Waterloo et coordonnatrice de la revitalisation du centre-ville. Or, son contrat se terminait cette année. Détentrice d'une maîtrise en développement régional et en aménagement du territoire, celle-ci possédait les compétences requises pour joindre le service d'urbanisme, note le maire Russell. « Elle connaît bien le milieu, les intervenants et la ville. C'était la candidate toute désignée », affirme-t-il.

Stéphanie Morin s'occupera notamment du Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), sera en lien avec le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) et agira comme première intervenante auprès des commerçants dans leurs projets de rénovation de façades. Ce nouveau contrat de travail est d'une durée de deux ans. Une nouvelle personne devrait assumer prochainement la direction de Tourisme Waterloo, selon M. Russell.