Elle était accompagnée pour l'occasion de son conjoint, Steve Maurice, et de leurs enfants, Xavier et Jakob, même si ce dernier a préféré glisser en bottes.

Une famille de Granby en a profité pour chausser ses patins et s'élancer... sur la chaussée glacée de la rue Lemieux, à la plus grande surprise de ses voisins. « On a amusé les voisins et les gens qui allaient travailler », a raconté Marie-France Ostiguy.

Le Zoo de Granby a créé un nouvel événement au bénéfice de sa Fondation : la course ZOOGRANBY5k-RBC.

Prévue le dimanche 17 septembre prochain, la course offrira deux parcours - un ou cinq kilomètres -, qu'il sera possible de compléter en solo, entre amis, en famille et même avec la poussette, tout en découvrant le site sous un jour nouveau.

Une telle course dans un jardin zoologique sera une première au Québec, selon le directeur de la Fondation du Zoo et du développement des affaires, Benoit Chabot.

Lors de cet événement, les participants parcourront les quatre continents du Zoo (Afrique, Amérique du Sud, Asie et Océanie) et emprunteront même quelques sentiers en coulisse, est-il précisé par voie de communiqué.

Les participants sont invités à s'inscrire avant le 31 mai pour profiter de tarifs réduits, soit 40 $ par adulte et 25 $ par enfant de 3 à 12 ans.

L'inscription à la course inclura l'accès au Zoo pour la journée, une médaille à l'effigie de la course, un chandail de qualité (pour les inscriptions au 5 km avant le 31 mai), le service de chronométrage (au 5 km), ainsi qu'une collation à la fin de la course. Il est possible de s'inscrire en ligne dès maintenant au zoodegranby.com/course. Par La Voix de l'Est