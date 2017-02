Opération Ordo: 14 arrestations, 16 perquisitions

(Granby) Une importante frappe policière menée par l'Escouade régionale mixte de Granby mercredi a permis l'arrestation de 14 personnes soupçonnées d'être impliquées dans une organisation liée aux motards criminalisés qui contrôle l'approvisionnement, la distribution et le trafic de différentes drogues. Une dizaine de perquisitions ont également été réalisées à Granby, Cowansville, Saint-Alphonse-de-Granby, Saint-Paul-d'Abbotsford et Saint-Paul-Île-aux-Noix.

La Voix de l'Est

Des dizaines de milliers de comprimés de méthamphétamine ont été saisis jusqu'à maintenant. Une serre de production de cannabis a également été demantelée dans le secteur de Saint-Paul-Île-aux-Noix, en Montérégie.

Plus de 100 policiers de l'ERM Granby et de l'ERM Estrie, du Service de police de Granby, des postes de la Sûreté du Québec de Brome-Missisquoi, de la Haute-Yamaska, du Haut-Richelieu et de Rouville participent à l'opération Ordo.

Dix hommes et quatre femmes ont été arrêtés pour leur présumée implication dans le groupe de suspects formant le niveau supérieur d'une cellule de distribution de stupéfiants, notamment de méthamphétamines, qui opérait entre autres dans des établissements licenciés de la région de Cowansville.

Le projet Ordo est la suite du projet Muraille réalisé le 29 juin dernier par les Escouades régionales mixtes de l'Estrie et de Granby. Les 500 policiers qui étaient mobilisés avaient procédé à 50 arrestations et 86 perquisitions dans la région de Granby et les municipalités avoisinantes.

L'opération de mercredi vise entre autres à mettre un terme aux activités des trafiquants qui ont pris la relève de ceux arrêtés dans le cadre du projet Muraille.

Tous les détails dans La Voix de l'Est de jeudi