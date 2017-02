Conditions routières difficiles: les écoles fermées

La Voix de l'Est

Les commissions scolaires du Val-des-Cerfs et Eastern Townships ont annoncé que le transport scolaire était suspendu en raison des conditions routières alors que la région a reçu un mélange de neige, de pluie et de verglas. Les cours sont donc suspendus dans les écoles primaires et secondaires du territoire.

Le campus Brome-Missisquoi situé à Cowansville est également fermé pour la journée.

Seule la formation générale aux adultes au Centre régional intégré de formation est maintenue.