Liberté sous caution: Mélina Roberge revient en cour

« Également, elle pourrait se voir obligée de ne pas troubler la paix et un des critères les plus importants : elle devra remettre son passeport. Elle ne pourrait pas revenir au Canada­ entre-temps », ajoute de son côté Stéphane Beaulac, professeur titulaire de l'Université de Montréal spécialisé en droit international, entre autres. Il précise qu'il y a beaucoup de similitudes entre le droit canadien et le droit australien, découlant tous deux du droit anglo-saxon.

Elle tentera alors de répondre à plusieurs critères et conditions afin d'obtenir sa liberté provisoire jusqu'à son procès, prévu le 28 août prochain. « Des conditions assez rigoureuses devraient être soumises dans son cas, si elle veut obtenir sa liberté, explique Jean-Claude Bernheim, chargé de cours en criminologie à l'Université de Saint-Boniface, au Manitoba. Par exemple, elle devrait pouvoir fournir une adresse bien précise aux autorités. Elle devra prouver qu'elle aura de bons moyens pour assurer sa subsistance et vivre convenablement. »

Selon les deux avocats criminalistes d'expérience consultés par La Voix de l'Est, Isabelle Lagacé représenterait la « meilleure alliée » de Mélina Roberge lors du procès.

« Mme Roberge a plaidé qu'elle ignorait que la cocaïne se trouvait dans sa cabine dans son enquête préliminaire et son amie a plaidé coupable. C'est certain que si elle vient dire que tout est de sa faute et que Mme Roberge n'a rien fait, ça vient aider sa cause, souligne Me Grenon. [...] La Couronne peut aussi dire qu'elle a fait de l'aveuglement volontaire en ne s'intéressant pas au contenu de la valise. Elle devrait avancer que Mme Roberge ne s'est pas posé de questions alors qu'il y avait lieu de s'en poser. »

Me Robert Jodoin rappelle que la Granbyenne a droit à la présomption d'innocence. « On parle ici de l'importation d'une quantité très importante de drogue dure. Il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas. Pourquoi avoir confié cette tâche à deux jeunes filles sans antécédents criminels ? [...] Pourquoi son amie plaide-t-elle coupable et elle, non ? Peut-être que Mme Roberge a été mise devant le fait accompli », avance le criminaliste.

Advenant que Mélina Roberge soit condamnée au terme de son procès, les deux avocats croient que bien qu'elle puisse faire face à une lourde peine, il serait surprenant qu'elle écope de la prison à vie. « Il y aurait plusieurs facteurs qui seraient à la discrétion du juge, mais je ne crois pas qu'il voudrait se rendre jusque-là. Il faudrait réussir à déterminer son degré d'implication dans l'affaire », estime Jocelyn Grenon.

Une extradition vers le Canada deviendrait alors possible. « Les deux gouvernements concernés devraient en venir à une entente. Elle purgerait alors sa peine australienne au Canada­ », précise le professeur­ Stéphane­ Beaulac.