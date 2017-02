Avis d'ébullition à Sutton

La Voix de l'Est

Les citoyens concernés doivent faire bouillir l'eau du robinet à gros bouillons pendant au moins une minute avant de la consommer ou utiliser de l'eau embouteillée. En raison de ce bris, le secteur pourrait être privé d'eau. L'équipe des travaux publics de la Ville de Sutton est à pied d'oeuvre pour régler le problème. Les écoles, entreprises, commerces et institutions desservis par le réseau doivent aviser la clientèle que l'eau est impropre à la consommation, fermer les fontaines d'eau et afficher l'information aux endroits où de l'eau reste disponible. Pour plus d'information, contacter la Ville de Sutton au 450-538-2290.