Comité jeunesse: un budget de 20 000 $ pour faire des projets

« On voulait vous laisser le soin de développer des projets et d'aller de l'avant. On voulait des idées de la jeunesse, donc des choses différentes, qui n'ont pas été choisies par nous », a fait valoir la conseillère municipale, Julie Bourdon, au sujet de ce budget surprise consenti­ au comité.

« À vous de décider ce que vous voulez faire, que ce soit des activités ou des projets. J'espère que vous allez en faire bon usage et que vous allez arriver avec plein d'idées innovantes, créatives », a également­ commenté Mme Bourdon.

Accompagnés par la coordonnatrice jeunesse à Vie culturelle et communautaire de Granby, Mélody Poulin, les membres du nouveau comité étaient réunis, pour l'occasion, dans la salle du conseil. Ils ont tour à tour été présentés lundi soir. Âgés de 14 à 25 ans, ils résident tous à Granby et proviennent de différents milieux, soit les écoles secondaires, le cégep et le marché du travail.

La création de ce comité s'inscrit dans la foulée de la politique jeunesse qui sera élaborée au cours des prochains mois. Un comité de pilotage, auquel siègent les conseillers Julie Bourdon et Éric Duchesneau ainsi que des représentants de 10 organismes en lien avec les jeunes, dont la Maison des jeunes, les écoles secondaires, le Cégep de Granby et Solidarité ethnique régionale de la Yamaska, a aussi été mis sur pied.

Dans un monde idéal, le plan d'action de la politique jeunesse sera présenté au conseil municipal en septembre, selon Mme Bourdon. Le document sera élaboré dans un premier temps par le comité de pilotage, mais il sera soumis, dans un deuxième temps, au comité jeunesse qui sera invité à le bonifier, à l'améliorer, bref, à y mettre sa couleur, explique-t-elle.

La coordonnatrice jeunesse à Vie culturelle et communautaire de Granby souligne qu'il reste encore des places disponibles au sein du comité jeunesse (voir le tableau). Les personnes intéressées doivent être âgées de 14 à 29 ans, résider à Granby et se manifester auprès de Mélody Poulin.