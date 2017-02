Isabelle Charest sera chef de mission

La Voix de l'Est

La Bromontoise, trois fois médaillée olympique en patinage de vitesse sur courte piste, poursuit ainsi son ascension. Après avoir été chef de mission de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de la jeunesse, en février dernier en Norvège, elle a été chef de mission adjointe aux Jeux olympiques de Rio, quelques mois plus tard.

«J'ai participé à trois Jeux olympiques (Lillehammer, Nagano et Salt Lake City) ainsi qu'à plusieurs championnats du monde et je sais ce qu'un athlète ressent dans telle et telle situations. Transmettre son expérience, c'est un privilège», avait indiqué Charest à son retour de Norvège l'an dernier.

