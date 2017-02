10 000$ pour le futur Parc des Sommets

La Voix de l'Est

Rappelons que M. Désourdy est un acteur de première heure dans le mouvement Protégeons Bromont, dont il a été président.

Le Parc des sommets sera situé sur la partie sud du massif de Bromont et comptera un réseau de sentiers d'environ 34 kilomètres. Selon ses promoteurs, il "constituera un héritage majeur pour les futures générations et un atout stratégique immédiat pour les citoyens de Bromont et des environs".

Le projet coûtera 8,25 millions de dollars. La Ville de Bromont injectera 2,75 millions de dollars. Une levée de fonds publique vise à amasser un million$, dont la moitié a déjà été recueillie en 2015. Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada épongeront le reste de la facture.

Une nouvelle levée de fonds auprès du grand public sera lancée d'ici le printemps, a-t-on indiqué, mais les dons en ligne sont déjà ouverts.

Plus de détails dans notre édition de mardi.