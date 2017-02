Granby mi-Falcons, mi-Patriots

C'est définitivement au restaurant La Shed que l'ambiance était au zénith, alors que les joueurs des Incroyables, leurs entraîneurs, leurs parents et les bénévoles de l'équipe se sont réunis pour une deuxième année afin de regarder ensemble la grand-messe du football. Cris de joie, applaudissements, exclamations de surprise : les 110 convives étaient captivés par la partie lors du passage de La Voix de l'Est, dimanche en soirée.

Si certains portaient fièrement les couleurs de leur équipe fétiche, les faveurs étaient plutôt partagées entre les deux équipes, a fait savoir l'organisateur Normand Lussier, qui prévoyait une victoire bien « serrée » des Falcons.

Idem pour Maxime Harkans, dont le parti pris pour l'équipe d'Atlanta était bien visible sur sa casquette. Celui-ci estimait à quatre points la victoire des Falcons, « une jeune équipe avec beaucoup d'énergie », sur les Patriots, « qui ont l'expérience du Super Bowl ».

« Ce sont les unités défensives qui sont bonnes ce soir. C'est ce qui fera la différence », analysait pour sa part Martin Lemieux, qui prévoyait au contraire une victoire des Patriots 39-24.

« Quand on connaît le football, on peut mieux apprécier le jeu, note M. Lussier. On pense à des choses qu'on aurait faites autrement, ou on découvre des jeux auxquels on n'aurait pas pensé ! »