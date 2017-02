Cowansville fait bouger son monde

(Cowansville) Les Plaisirs d'hiver de Cowansville sous le thème « Neige, pas neige, j'y vais ! » ont connu un grand succès en attirant plus de 1500 personnes à l'école Massey-Vanier, dimanche, entre 13 h à 16 h.

La Voix de l'Est

Les neuf zones de glissade sur tube et l'anneau de glace de 400 mètres ont été très prisés. « Disons que la température adéquate a aidé, mais il s'agit d'une bonne année, indique Alain Dion, directeur des loisirs à la Ville de Cowansville. On a réussi à faire bouger le monde, donc on peut dire mission réussie. »

Outre la glissade et le patinage, il était possible de louer des raquettes et des skis de fond, ainsi que de sauter dans des jeux gonflables.