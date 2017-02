Serres du Zoo: petite production deviendra grande

« On est maintenant autosuffisants. On n'a plus besoin de faire venir de bambou par avion. On le cultive ici et on limite nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui est en lien avec notre mission », relève M. Fournier.

Le Zoo de Granby a fait construire trois serres sur son site il y a trois ans, près du nouvel habitat des macaques japonais. Sa petite équipe d'horticulteurs a entrepris d'y faire certaines cultures et expériences. Lentement, mais sûrement.

C'est le deuxième hiver où la verdure tranche à l'intérieur sur la blancheur environnante. Actuellement, deux serres sont utilisées. L'une est consacrée à la production bio de laitues en pot, tandis que l'autre permet d'abriter les plantes exotiques (hibiscus, yuccas et autres palmiers) qui enjolivent le site et certains pavillons durant l'été.

« Les serres sont encore jeunes. Ce sont plus des serres de dépannage. Mais c'est déjà formidable de voir ça. On est en développement. Ça répond à une petite portion de nos besoins, mais on veut éventuellement faire plus de production. Comme le bambou. Si on en avait plus, on en donnerait plus aux animaux », dit Karl Fournier.

Dans un monde idéal, le Zoo pourrait cultiver ses laitues avec un système hydroponique, mais actuellement, c'est en pot qu'elle le fait. Et cela lui réussit quand même bien. « On a 520 laitues en production et on en récolte une soixantaine par semaine, quand ça va bien. On les récolte et on les donne aux gardiens qui les distribuent ensuite », dit l'horticultrice, Caroline Guertin, qui s'active une demie ou une journée complète par semaine dans les serres l'hiver.

La laitue est particulièrement appréciée des deux tortues vertes du pavillon Odyssée Pacifique Sud. Elles en consomment deux kilos par jour chacune. Les gorilles en sont aussi friands. Ils ingèrent chacun minimalement trois « pommes de salade » par jour, affirme Mme Guertin.