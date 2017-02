Faits divers en rafale

Une septuagénaire a subi des blessures importantes jeudi lorsque sa voiture a happé un poids lourd, à Marieville. En soirée, on ne craignait plus pour sa vie. L'impact est survenu peu avant 15 h à l'intersection de la rue des Roseaux et de la route 112.

Un automobiliste a été blessé dans un capotage survenu jeudi matin à Sainte-Cécile-de-Milton. Le conducteur du véhicule a perdu le contrôle en roulant sur la route 211, vers 7 h 30.

Son véhicule a capoté et a terminé sa course à l'envers. Un occupant a subi des blessures mineures et a été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins. La police ne s'est pas avancée sur la cause probable de l'embardée. La route a été fermée pendant l'intervention des secouristes. La circulation a été de nouveau permise vers 8 h 40. Karine Blanchard