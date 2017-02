Les paramédics en grève

Ce sont précisément 1000 paramédics représentés par la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (section locale 592) affiliée à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, dont ceux de Granby et Acton Vale, qui sont en grève.

Puisque les services préhospitaliers sont des services essentiels, le Tribunal administratif du travail a ordonné le maintien des services offerts à la population. Les paramédics poseront tout de même certaines actions, notamment en cessant d'offrir leur service de relation communautaire. Ils n'encadreront plus les étudiants stagiaires en soins préhospitaliers d'urgence et ils ne seront plus présents sur les plateaux de tournage ou lors de festivals et événements où il y a des premiers répondants.

Les paramédics ne rédigeront plus certains rapports, cesseront certaines communications par radio et ne feront plus le retour d'escorte médicale au terme d'un transfert interhospitalier s'il n'y a pas de patient à bord du véhicule ambulancier. Pour revenir, ce personnel devra prendre un taxi.

De plus, ils ne laveront pas l'extérieur des ambulances sauf les gyrophares, clignotants, miroirs, fenêtres, feux de route et bandes réfléchissantes.

Rappelons que la convention collective des paramédics est échue depuis avril 2015. Ils réclament des hausses salariales pour chaque année du contrat de travail, des améliorations au régime de retraite et l'abolition des horaires de faction. C'est la première fois que les syndicats doivent négocier avec leur employeur plutôt qu'avec le gouvernement.

Avec La Presse canadienne