Turbulences dans le secteur aéronautique

(Granby) Le torchon brûle entre deux entreprises de Granby, actives dans le secteur de l'aéronautique. NSE Automatech poursuit A7 Intégration et ses actionnaires pour plus de 5 millions $ pour pertes de profit net et violations de droits d'auteur commises à des fins commerciales.

En clair, NSE Automatech (NSEA) accuse A7 Intégration de lui livrer une concurrence déloyale. Les actionnaires de cette dernière, qui sont pour la plupart d'ex-actionnaires de NSE, se seraient approprié de façon illégale et utiliseraient sans autorisation les renseignements confidentiels et la propriété intellectuelle de NSE Automatech, peut-on lire dans la procédure judiciaire, dont La Voix de l'Est a obtenu copie.

« La mise sur pied et le lancement explosif et rapide des opérations de la défenderesse A7, qui a pratiquement réussi à cloner l'entreprise de la demanderesse en moins d'un an, s'explique par la facilité d'une solution "clé en main" que procure aux défendeurs l'appropriation et l'usage non autorisé des renseignements confidentiels et de la propriété intellectuelle de la demanderesse NSEA, incluant notamment la programmation, les procédés et recettes de fabrication et le système de qualité, lesquels sont issus d'un processus de développement et d'amélioration continue implanté au fil des ans par la demanderesse NSEA, à grands frais », est-il indiqué dans la procédure.