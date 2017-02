Trois ans de plus à New York

Selon certaines sources, Vigneault aurait accepté une entente de 12,25 millions $ US pour trois saisons supplémentaires. Il lui restait un an à son actuel contrat, qui est remplacé par la nouvelle entente. Il touchera 4 millions $ en 2017-18 et 2018-19 et 4,25 millions $ en 2019-20.

«J'ai le sentiment de n'avoir jamais aussi motivé que je le suis en ce moment», a confié Vigneault, selon le compte Twitter officiel des Rangers.

Vigneault, âgé de 55 ans, présente un bilan de 175-97-23 depuis qu'il s'est joint aux Rangers comme entraîneur-chef en 2013. À sa première saison, les Rangers ont accédé à la finale de la coupe Stanley, qu'ils ont perdue en cinq matchs face aux Kings de Los Angeles.

Les Rangers ont un palmarès de 31-17-1 cette saison, au quatrième rang dans la section Métropolitaine. Ils ont marqué 165 buts, le deuxième plus faible total dans la LNH. Ils accueillent les Blue Jackets de Columbus, mardi, au Madison Square Garden.

En 1101 matchs et 15 saisons dans la LNH, Vigneault a une fiche de 597-385-84 avec le Canadien de Montréal, les Canucks de Vancouver et les Rangers.