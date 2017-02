Normand Côté : «Le secret, c'est le travail»

(Granby) On l'a écrit plus d'une fois au cours des dernières années : les tournois de hockey mineur ont la vie dure. À Granby, le Tournoi international bantam, dont la 47 e édition débutera mercredi prochain, tient le coup. Mais son président Normand Côté avouera qu'il faut maintenant travailler fort et à longueur d'année pour assurer le succès de l'entreprise.

« Il y a des tournois qui sont tombés et d'autres qui perdent sans cesse des équipes, a-t-il souligné en conférence de presse. Le secret de ceux qui restent est simple : il faut travailler 12 mois par année. Ça a beau être du bénévolat, il faut y mettre autant de temps que dans une vraie job, ou presque. »

Un total de 114 équipes, le même nombre que l'an dernier, passeront par Granby cette année. Elles se retrouveront dans le AAA, le nouveau AAA relève, le AA, le BB, le

A et le B.

« Le tournoi est présenté en février, on fait nos bilans en mars et, en avril, on commence à envoyer des invitations aux équipes en prévision de l'édition suivante, a repris Côté. On n'a pas le choix, l'époque où on préparait un tournoi deux mois à l'avance est loin derrière. »

Il y avait cinq équipes européennes l'an dernier à Granby ; elles seront trois (une d'Italie, une première, une de Suisse et une autre de France) cette année. Par contre, on note une augmentation du nombre de formations de l'Ontario, des Maritimes et des États-Unis, elles qui seront sept en 2017.

Une des équipes en provenance des États-Unis risque d'attirer particulièrement l'attention. Le Storm du Nevada, dans le AA, est dirigé par Éric Lacroix, qui a disputé près de 500 matchs dans la Ligue nationale avec l'Avalanche, les Rangers, les Kings et les Sénateurs.

« En jouant au golf avec un de nos contacts, Éric a demandé s'il y avait un bon tournoi bantam au Québec où il pourrait inscrire son équipe, a raconté Côté. On a ensuite échangé des courriels et Éric a fini par dire oui à Granby. »

Il n'y aura pas d'équipes féminines cette année, faute d'inscriptions suffisantes. Ce qui déçoit Normand Côté.

Et ce n'est pas cette année encore que le hockey scolaire débarquera au tournoi bantam.

« Pour des raisons évidentes, les équipes de la Ligue préparatoire scolaire ne peuvent venir chez nous, a laissé tomber Côté. Et il n'y a pas assez d'équipes du Réseau du sport étudiant qui se manifestent. »

Dix équipes de niveau AAA, dont les Harfangs du Triolet, et 10 formations de niveau AAA relève, dont les Vics, participeront au tournoi.

« Le AAA relève suscite la curiosité de bien des gens, a avoué Côté. Moi le premier, j'ai très hâte de voir. »

Sylvain Larocque à la présidence d'honneur

L'humoriste Sylvain Larocque sera le président d'honneur du tournoi. Celui qui est originaire de la région est un passionné de hockey.

« J'adore ça ! , a-t-il dit. J'ai joué, j'ai suivi mon père qui jouait et je suis le Canadien depuis toujours. Le hockey a toujours occupé une place importante dans ma vie. »

Larocque est né à Cowansville et il a étudié à Granby. Et plein de gens de sa famille habitent encore la région.

« Quand on me demande de m'impliquer dans la région, je le fais. Je reviens toujours chez nous avec plaisir. »