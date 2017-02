Un pan d'histoire disparaît à Stukely-Sud

La Voix de l'Est

Les occupants de l'immeuble de la route 112, qui compte deux logements et un loft, ont alerté les pompiers vers 20 h 30, lundi soir, en voyant de la fumée. « À l'arrivée des premiers pompiers, on avait un feu qui faisait rage au sous-sol. On a vite réalisé que l'incendie s'était propagé au niveau de la toiture », explique Patrick Gallagher, directeur du Service de sécurité incendie régional de la Ville de Waterloo.

Une locataire a été prise en charge par les paramédics et conduite à l'hôpital après avoir été incommodée par la fumée.

Pendant plus de 10 heures, une quarantaine de pompiers, provenant de sept services incendie, ont combattu les flammes. Leur travail n'a pas été de tout repos, notamment en raison des nombreuses rénovations et transformations réalisées au fil du temps. « Les éléments de structure aussi ont fait en sorte que l'incendie s'est propagé assez rapidement », précise M. Gallagher. Pas moins de 200 000 gallons d'eau ont été utilisés pour éteindre le feu.