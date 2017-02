Acton Vale: le projet de gymnase municipal prend forme

La Ville d'Acton Vale a récemment autorisé l'achat, à la commission scolaire de Saint-Hyacinthe, d'une partie du terrain qui borde la polyvalente Robert-Ouimet, sur la 3e avenue. Elle souhaite y ériger un gymnase municipal qui servira aux citoyens ainsi qu'aux élèves.

« On veut que les gens soient actifs, indique le maire Éric Charbonneau, joint par La Voix de l'Est. Et il manque de gymnases pour les loisirs municipaux. L'an passé, on a relocalisé la gymnastique dans le motel industriel parce que c'était impossible de la faire à la polyvalente. »

L'acte de vente, au montant de 60 000 $, précise que le futur établissement servira à des fins de loisirs. Nom, dimensions, décoration: tout reste encore à déterminer, dit le maire. « C'est pas fait encore! Et ça ne verra le jour que dans un, deux ou cinq ans. »

Besoins

La vente doit d'abord être officialisée devant notaire. Acton Vale verra ensuite à identifier ses besoins, puis à mandater un architecte pour des propositions et à voir si des subventions sont disponibles. L'endroit pourra servir autant pour de la gymnastique que du volley-ball, du soccer, du yoga, du karaté, etc.

Même le paiement à la commission scolaire pourra faire l'objet d'une entente, ajoute Éric Charbonneau. « Ça pourrait être un échange de bons procédés, comme un échange de services. Les élèves empruntent déjà nos installations. »