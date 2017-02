Un projet de 2,5 M $ dans les cartons

Dès que M. Nolin a repéré le terrain, le projet a pris forme rapidement. « En dedans de sept mois, on était fixés. Un autre promoteur avait amorcé le projet et je l'ai racheté en cours de route », a-t-il dit. L'initiative a franchi une nouvelle étape lors de la séance du conseil du 5 décembre dernier. Après avoir été soumise au comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la municipalité, la requête du promoteur de construire un restaurant puis un dépanneur sur le site du 476-478 chemin Knowlton a reçu l'aval des élus.

Michel Nolin n'en est pas à son premier projet du genre. Selon l'homme d'affaires, l'offre de restauration rapide était quasi inexistante à proximité du quartier Knowlton à Lac-Brome. « C'est un secteur qui a du potentiel, entre autres à cause du trafic, a indiqué le promoteur. Comme consommateur, c'est agréable d'aller manger sur une terrasse, mais pour un lunch vite fait, il n'y a à peu près rien dans le coin. On va offrir une alternative à la population, mais aussi pour les touristes. »

Selon M. Nolin, le projet s'articule principalement autour du Tim Hortons. Le promoteur connaît bien cette bannière puisqu'il a construit une succursale à Farnham il y a quelques années.

« Ce sera un trio. Une entente a déjà été signée avec Tim Hortons. On est dans les plans de construction et on pense commencer les travaux dès le début mars. » Les baux avec la pétrolière seraient également ratifiés, a-t-il poursuivi. « Mais on ne sait pas encore quelle bannière viendra s'établir. » À la station-service viendrait se greffer un dépanneur d'une superficie de 2500 pieds carrés. Les commerces devraient être ouverts 24 heures sur 24, ce qui constitue « un plus pour la région » à plusieurs niveaux, a évoqué Michel Nolin.

« Quand tu habites à Knowlton et que tu travailles de nuit, c'est rassurant de savoir que tu vas pouvoir mettre de l'essence sans avoir à parcourir des kilomètres. Un projet comme le nôtre amène aussi de la richesse urbaine. Sans compter que ça va créer une cinquantaine d'emplois. Je crois que la population va voir ça positivement. »