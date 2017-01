L'actualité régionale en bref

Les dommages au resto-bar Double V ont été occasionnés par la fumée et l'eau utilisée par les pompiers. Des renforts de Cowansville, Ange-Gardien et Sainte-Brigide ont été nécessaires. Les 29 pompiers ont quitté les lieux en fin d'après-midi. - par Antoine Lacroix

«Nous sommes arrivés sur place et il y avait beaucoup de fumée. L'enquête n'est pas tout à fait complétée, mais la cause serait accidentelle, à cause de rénovations, indique le directeur du service incendie de Farnham, Mario Nareau. L'incendie a débuté au deuxième étage, dans une section logements. Deux personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge pour être relocalisées.»

Un homme a subi d'importantes blessures dans un accident, vers 2h45 samedi, face au 230, rue Sainte-Charles Sud, à Granby. «L'homme de 24 ans était seul dans sa voiture, explique le porte-parole de la police de Granby, Guy Rousseau. Il y avait des traces de dérapage sur plus de 100 mètres et il a fauché un poteau de téléphone. Il a été encastré dans le poteau et on a eu besoin des pinces de désincarcération pour l'extirper.» L'automobiliste a été blessé gravement, mais on ne craint pas pour sa vie. La vitesse pourrait être en cause, alors que la limite de vitesse dans le secteur est à 50 km/h. L'enquête se poursuit. - par Cynthia Laflamme