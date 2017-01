Attentat dans une mosquée de Québec: les drapeaux de Granby en berne

La Ville de Granby, en prenant cette décision, dénonce cet acte et démontre son appui et sa solidarité envers la communauté musulmane de Québec.

« Au nom du conseil municipal, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances aux victimes et à leur famille. Cet acte tragique nous laisse sous le choc et nous ne pouvons qu'en dénoncer l'horreur qui va à l'encontre de nos valeurs d'ouverture et de tolérance », a déclaré Jean-Luc Nappert, maire suppléant.

Le service de police de Granby assure pour sa part "une surveillance accrue des deux mosquées de Granby depuis les événements", indique Guy Rousseau, porte-parole du corps policier.