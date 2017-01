« Une carrière entachée »

Selon Thierry Giasson, professeur titulaire au Département de science politique de l'Université Laval et chercheur principal du Groupe de recherche en communication politique, le fait que M. Paradis soit un député d'expérience est un facteur aggravant. « Ce qui est dommageable, c'est qu'il est un politicien de carrière. C'est le deuxième député le plus ancien à l'Assemblée nationale, pas un néophyte, rapporte-t-il. Il a occupé des tâches et des charges très importantes au sein de l'État. »

De plus, ajoute le professeur Giasson, la situation est non seulement « extraordinairement problématique pour son image à lui, mais aussi pour l'image des hommes du Parti libéral du Québec », d'autant plus que M. Paradis est le second député du caucus libéral à en être exclu en quelques mois après avoir été éclaboussé par un scandale à teneur sexuelle.

Rappelons que Gerry Sklavounos a été écarté du caucus en octobre après qu'une jeune femme, Alice Paquet, ait affirmé avoir été agressée sexuellement en 2014 par le député de Laurier-Dorion. « C'est quelque chose de très embêtant pour le parti », souligne à gros traits M. Giasson.

« Le milieu politique actuel en est encore un de type old boys club. Les hommes sont plus souvent en position d'autorité, et les femmes qui travaillent dans les cabinets sont souvent plus jeunes que leurs supérieurs hiérarchiques, renchérit-il. Il ne faut pas minimiser la gravité des gestes pouvant avoir été posés, que ce soit par un député d'arrière-ban ou un ministre. Si c'est toléré en cabinet, il y a un énorme problème. »