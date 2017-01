Un nouveau skatepark verra le jour près de l'Envolée

(Granby) Les amateurs de planche à roulettes pourront bientôt profiter d'un autre endroit où exercer leurs prouesses, et à la californienne s'il vous plaît.

La Voix de l'Est

Granby investit 150 000 $ dans l'aménagement d'un nouveau skatepark qui sera situé non loin de l'ancien, rue Saint-Urbain, mais de l'autre côté de l'école secondaire l'Envolée. La structure sera cette fois-ci en béton et de type « piscine », un modèle originaire de l'« État doré ».

À l'origine de ce projet, le maire Pascal Bonin - lui-même ex-skateur - estime qu'il s'est fait peu de choses pour les jeunes, récemment, dans la municipalité. « Ils n'ont pas été gâtés, indique-t-il. Leur qualité de vie, c'est aussi ce genre d'installation là. J'y tenais et je suis convaincu qu'il sera très utilisé, comme le skatepark actuel qui est le même depuis longtemps. On maximise les infrastructures. »

Grâce à un type d'entente que M. Bonin espère récurrent, la commission scolaire du Val-des-Cerfs cède à la Ville une portion de terrain à proximité de l'école secondaire l'Envolée, qui offre un programme de rouli-roulant. Granby se charge de la construction.

Le contrat a été accordé à l'entreprise TRD Skatepark de Fossambault-sur-le-lac, près de Québec, pour une livraison d'ici la fin de l'été 2017. Granby pourra s'enorgueillir d'une installation de loisirs rare au Québec, dit le maire. « Y'en a pas beaucoup des comme ça. Ce sera aussi un lieu de rassemblement pour les jeunes. »