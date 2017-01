Eaux usées municipales: des milliers de surverses

(Granby) Les municipalités de la région continuent de déverser leurs eaux usées dans les lacs et rivières. Des milliers de surverses sont survenues en 2014 et 2015 et elles ont duré des milliers d'heures. Toutefois, les municipalités refusent de dévoiler les volumes d'eaux usées rejetés dans la nature sans traitement.

En 2014 et 2015, la Ville de Granby a connu 620 surverses qui ont duré 2258 heures, selon les rapports obtenus par La Voix de l'Est en vertu de la Loi d'accès à l'information. Pour la même période, 175 surverses ont été recensées à Cowansville. Elles ont duré 2071 heures. À Bromont, 132 surverses se sont produites et ont duré 1957 heures. On en a compté 196 à Waterloo qui se sont produites pendant 600 heures. Et à Acton Vale, 175 surverses ont eu lieu et ont duré 237 heures (voir tableau : De nombreuses surverses).

Les municipalités ont le droit de déverser leurs eaux usées dans des cours d'eau. Le tout est toléré puisqu'elles n'ont pas encore complété leur réseau d'égouts pluviaux pour recueillir l'eau de la pluie et de la fonte de neige. Les municipalités ne peuvent, en revanche, rejeter leurs eaux usées en période sèche, soit en dehors de la période de pluie ou de fonte de neige. Quand une surverse survient dans ce contexte, les municipalités doivent en aviser le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) qui leur tape sur les doigts.

Pas de données sur le volume

Depuis 2014, il est plus difficile de consulter les bilans des surverses des municipalités. Avant cette date, le MAMOT publiait tous les bilans sur son site Internet. Ce n'est plus le cas. On doit demander une copie à chaque municipalité.

Les municipalités ont jusqu'à la fin de 2020 pour installer des appareils de télémétrie sur leurs ouvrages de surverses. Le but est de quantifier le nombre de surverses et d'en déterminer les durées. Certains types d'appareils sont capables de mesurer le volume des eaux usées déversées. La Ville de Granby a équipé plusieurs de ses ouvrages de surverses de tels appareils. Impossible, cela dit, d'obtenir des données sur les volumes rejetés.

Les données sont parcellaires, explique Claude Ouimette, directeur du traitement des eaux de la Ville de Granby. « Le système n'est pas constant pour valider le volume d'eau. On veut être capable de comprendre toutes les données qui entrent dans le système, on veut voir comment réagissent tous les ouvrages. On est tranquillement en train de s'organiser pour avoir ces données. »

Publier les données sur le volume ne servirait à rien, estime M. Ouimette-. La Ville n'a pas de comparable pour ces données, indique-t-il. « Pour être en mesure de comparer, ça nous prend une année de référence. C'est ce qu'on est en train d'établir pour l'année 2016. »

La charge des eaux usées doit aussi être mesurée, signale M. Ouimette-. Ce n'est pas tant le nombre de surverses ni leurs durées qui ont des impacts polluants sur les cours d'eau, dit-il, mais plutôt ce que contiennent les eaux usées, soit leur charge. « Une surverse peut durer longtemps, mais c'est souvent juste de l'eau qui sort. Il faut faire attention avec ces données. On doit bien les analyser. »

M. Ouimette ne peut dire quand la Ville rendra ces données publiques.

Meilleur bilan

Le bilan des surverses s'est nettement amélioré à Cowansville. On en a dénombré 558 en 2013. Des travaux de modernisation des conduits souterrains sur la rue Principale en 2014 ont permis de réduire ce nombre. En 2014 et 2015, 153 surverses se sont produites.

« C'est vraiment des travaux majeurs qui ont été réalisés. On a pu installer un égout pluvial. On voit que ça fait une différence », soutient Sylvain Perreault, directeur du service des infrastructures et immobilisations.

M. Perreault s'attend à ce que le bilan de 2016 soit encore meilleur. Il cite l'ajout d'égouts pluviaux sur les rues Williams et Olivier. « On sépare les réseaux (d'égout) là où on peut. »

L'entretien du réseau d'égouts est également meilleur, a-t-il indiqué. La Ville a acheté un camion équipé pour nettoyer les conduits. Cela réduit les risques d'obstruction. « Des fois, il y a des branches qui se ramassent dans les conduits. Ça obstrue la circulation. Lorsqu'on a de gros coups d'eau, ça déborde. On a moins de surverses depuis qu'on peut nettoyer tout ça. »

Si le nombre de surverses enregistrées en 2014 et 2015 s'élève maintenant à 153, leurs durées demeurent très élevées. Elles ont duré pendant 2071 heures durant la période étudiée.

Le réseau d'égout pluvial dessert maintenant environ 30 % des rues de la municipalité, selon lui.